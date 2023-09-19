Пять советов, как сократить потребление электроэнергии на дому

Бытовая техника увеличивает наши счета за коммунальные услуги. Чтобы минимизировать потребление электроэнергии, необходимо выполнять несколько экологически ответственных действий в день.

Некоторыми устройствами мы пользуемся совершенно глупо или они "качают" киловатт в режиме ожидания. Об этом рассказали эксперты Sante+.

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1. Купите бытовую технику, адаптированную к потреблению электроэнергии.

При покупке бытового прибора важно проверить этикетку энергоэффективности продукта, на которой указана важная информация о классе энергопотребления, потреблении электроэнергии, потреблении воды и производимом им шуме. Это позволяет адаптировать выбор устройства по определенным критериям.

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Для более низкого потребления эти устройства должны относиться к высшему классу энергопотребления. Это класс A+++. Дополнительно особое внимание следует уделить старым моделям устройств, потребляющих больше энергии.

2. Кондиционер в топ-5 по энергопотреблению.

Кондиционер занимает один из основных источников энергозатрат, как и отопление. При использовании в период сильной жары он потребляет гораздо больше, чем другие устройства. Пользуйтесь меньше кондиционером, а в жару, например, попытайтесь опустить шторы или проветрить помещение в ночное время для создания сквозняка.

3. Для снижения потребления используйте сушильную машину по-другому.

Сушилка и даже стиральная машина также несут ответственность за ваш огромный счет за электроэнергию. Это, безусловно, очень энергоемкий инструмент из-за его сушки, которые требуют больше энергии. С

следует знать, что только сушильная машина потребляет в среднем 350 кВтч в год. Будь то стиральная машина или сушилка, можно попробовать новые методы стирки/сушки. Рекомендуется запускать машину на короткой программе, требующей низкой температуры, или на программе Eco. Это поможет снизить затраты на электроэнергию.

4. Для сокращения потребления используйте соответствующий холодильник.

Постоянно включенный холодильник, особенно комбинация холодильника с морозильной камерой, является одним из приборов, потребляющих больше электроэнергии в вашем доме. Он потребляет от 200 до 500 кВтч в год.

Чтобы сократить этот расход, который остается слишком высоким, не оставляйте дверцу холодильника открытой слишком долго. Холодильнику придется снова опускать температуру, потребляя больше энергии. Аналогичным образом, желательно дать горячим продуктам остыть вне холодильника, чтобы не вызвать повышенного энергопотребления.

Кроме того, перед покупкой необходимо проверить энергетический класс холодильника. Холодильник класса А++ будет потреблять гораздо меньше, чем холодильник класса D.

5. Выключите телевизор, чтобы снизить потребление энергии.

Некоторые люди используют телевизор как сна, а иногда оставляют его включенным, как фоновую музыку. Если вы не смотрите телевизор, лучше его выключить. Как и компьютер, остающийся включенным, потребление телевизора составляет от 130 до 200 кВтч в год.

Чтобы это не повлияло на ваш счет за электроэнергию, лучше вообще отключить эти устройства от розетки. Когда они находятся в режиме ожидания, они все еще потребляют электроэнергию. Следует отметить, что LED-телевизор потребляет меньше, чем ЖК-дисплей и плазменный экран.

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