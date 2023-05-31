Пять способов избавиться от грязи и стойкого неприятного запаха в туалете

Грязь и налет очень быстро накапливаются в унитазе, поэтому залогом чистоты является регулярная очистка туалета. Для этого можно использовать натуральные средства, которые не будут вызывать аллергию и вред здоровью.

Для дезинфекции и ароматизации туалета вы можете рассчитывать на то, что простые средства на кухне нейтрализуют все неприятные запахи, а сантехника засияет. Об этом сообщает Sante Plus.

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Лимонный сок, пищевая сода, соль и уксус станут вашими лучшими союзниками для тщательного обезжиривания и дезинфекции унитаза. Они также удаляют все пятна, камень и известковый налет. Вы даже попрощаетесь с надоедливыми запахами благодаря их дезодорирующему потенциалу.

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1. Моющее средство. Интересный трюк раскрыла актриса Кортни Кокс, сыгравшая Монику в "Друзьях". Она использует средство для посуды, чтобы дезинфицировать туалет. И, пожалуй, это отлично работает!

Просто вылейте пол стакана жидкости для мытья посуды в унитаз. Подождите около 10-15 минут, прежде чем налить литр очень горячей воды. Оставьте примерно на 30-45 минут. По истечении этого времени спустите воду в туалете и вы заметите эффект сразу же.

2. Пищевая сода. Большим преимуществом пищевой соды является то, что она быстро растворяется и способна быстро удалять все пятна, в частности благодаря своим абразивным свойствам. Она также нейтрализует неприятные запахи.

Все, что вам нужно сделать это поставить чашку, наполненную этим белым порошком, на полку или над бачком унитаза. Неприятный запах исчезнет.

Также сыпьте соду в середину унитаза от желтых пятен и известковых налетов. Этот продукт нетоксичн, вы можете безопасно использовать его для домашней уборки даже в присутствии детей и домашних животных.

3. Лимон. Этот цитрусовый фрукт отлично устраняет стойкие запахи и надолго освежает ванную комнату и туалет. Просто нарежьте лимон и уложите его в унитаз, чтобы он быстро впитал неприятный запах и наполнил место нежным лимонным ароматом. Таким образом, он будет идеальным домашним дезодорантом для туалетов (заменять его нужно раз в неделю).

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4. Эфирные масла. Обращайтесь к эфирным маслам на постоянной основе, ведь их аромат достаточно силен, чтобы сохраняться в течение длительного времени. Это даже гораздо эффективнее обычного освежителя воздуха.

Вы можете капнуть две-три капли эфирного масла в рулон туалетной бумаги. Свежий запах сохранится подольше!

5. Уголь. Оказывается, что древесный уголь является отличным осушителем воздуха для борьбы с чрезмерной влажностью в вашей ванной комнате. Таким образом, он будет впитывать влагу, уменьшая образование неприятных запахов и одновременно очищая воздух от всех бактерий и токсинов.

Чтобы получить от него максимальную пользу и использовать его в качестве освежителя воздуха в ванной комнате, поставьте угольный осушитель воздуха на солнце.

Напомним, чтобы ваш унитаз был не только чистым, но и продезинфицированным, можно время от времени использовать бытовую химию, которая уничтожает микробы и помогает его отбелить. Если у вас есть аллергические реакции на различные бытовые средства, можно воспользоваться и "народными" способами.

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