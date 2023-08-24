Пять успокаивающих и целебных трав, которые легко вырастить дома

Как известно, некоторые растения могут успокоить, снять тревожность или улучшить сон. Также вы станете спокойнее и взвешеннее.

Такие растения не только полезны, но и красивы. Их можно выращивать прямо на подоконнике или у своего дома.

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Мята

Мята поможет наладить режим сна, снизить тревожность, помочь с болезнями желудка. Чтобы вырастить это растение, нужно просто высыпать семена во влажную почву. Периодически прищипывайте кончики побегов, тогда мята будет крепкой и опрятной.

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Ромашка

Ромашка обладает лечебными свойствами, помогает расслабиться и быстро уснуть. Ее можно вырастить и на подоконнике.

Красивых цветов вы можете не увидеть, а вот стебли и листья используют для настоев и отваров. Выращивайте в хорошо освещенном и теплом месте.

Когда вы собрали урожай, его нужно хорошо высушить и переложить в мешок для длительного хранения.

Базилик

Базилик обладает превосходными вкусовыми качествами и славится тем, что улучшает внимание, утоляет тревогу и придает силы.

Вырастить растение очень просто. Семена нужно положить в увлажненную почву и присыпать землей. Накройте крышкой или пакетом до появления первых ростков.

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Материнка

Если у вас проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, то вам нужно само это растение. Она еще и поможет преодолеть бессонницу и улучшить сосредоточенность, активизирует работу мозга.

Материнку выращивать дома не так проста. Самым простым вариантом будет найти куст душицы осенью и выкорчевать его. Затем пересадите в свой горшок часть корневища со здоровыми почками.

Лаванда

Лаванда наполнит помещение успокаивающим ароматом, а цветы можно использовать для приготовления чая. Это поможет расслабиться, быстрее заснуть, снять спазмы и головные боли.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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