Высасывают энергию и силы: ТОП-5 самых опасных комнатных растений для человека

В большинстве своем комнатные растения – это уют, красота и польза для людей. Однако учёные выяснили, что некоторые из них могут быть вредными и даже высасывать силы из хозяев.

Как пишет Pixelinform, отдельные вазоны могут способствовать развитию серьезных заболеваний. Поэтому там назвали пять самых опасных растений как для людей, так и для животных.

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Кротон

Кротон, или Кодиеум, является одним из самых ядовитых комнатных растений. В стебле и листьях содержится концентрированный белый сок, который вызывает ожог, если попадет на кожу или слизистую.

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Для домашних животных даже маленькая дозировка этой жидкости может оказаться смертельной, но для человека не все так страшно.

Дифенбахия

Это растение неприхотливо в уходе, но его сок может вызвать сильный отек горла, паралич голосовых связок, проблемы с сердцем и желудком.

Эксперты советуют поставить этот вазон на полку повыше, чтобы не контактировать с ней.

Монстера

Монстера поглощает большое количество кислорода, поэтому его становится все меньше в помещении. Также это растение может нанести физический вред из-за шипов на листьях, которые опасны для детей и домашних любимцев.

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Плющ

Плющ опасен для здоровья человека и животных. Из-за контакта с его листьями или стеблем может возникнуть серьезное раздражение, похожее на химический ожог.

При этом дым от горящих листьев плюща вызывает затрудненное дыхание, головную боль и воспаление слизистых.

Цикламен

Цикламен или альпийская фиалка также считается ядовитым растением. Хоть ее аромат и не очень сильный, но может вызвать сильную головную боль, головокружение и даже спровоцировать обморок.

Листья и стебель растения могут оставить ожоги на коже. Если же сок растения попадет в глаза, то можно иметь ужасные проблемы и потерю зрения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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