Висмоктують енергію та сили: ТОП-5 найнебезпечніших кімнатних рослин для людини

Здебільшого кімнатні рослини – це затишок, краса та користь для людей. Проте науковці з'ясували, що деякі з них можуть бути шкідливими та навіть висмоктувати сили з господарів.

Як пише Pixelinform, окремі вазони можуть сприяти розвитку серйозних захворювань. Тому там назвали п'ять найнебезпечніших рослин як для людей, так і тварин.

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Кротон

Кротон, або Кодієум, є однією з найотруйніших кімнатних рослин. У стеблі та листі міститься концентрований білий сік, який викликає опік, якщо потрапить на шкіру або слизову оболонку.

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Для домашніх тварин навіть маленька доза цієї рідини може виявитися смертельною, але для людини не все так страшно.

Дифенбахія

Ця рослина невибаглива у догляді, але її сік може викликати сильний набряк горла, параліч голосових зв'язок, проблеми з серцем та шлунком.

Експерти радять поставити цей вазон на полицю вище, аби не контактувати з нею.

Монстера

Монстера поглинає дуже багато кисню, внаслідок цього його стає все менше у приміщенні. Також ця рослина може завдати фізичної шкоди через шипи на листі, які небезпечні для дітей та домашніх улюбленців.

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Плющ

Плющ є небезпечним для здоров’я людини та тварин. Через контакт з його листам або стеблом може виникнути серйозне роздратування, схоже на хімічний опік.

При цьому дим від палаючого листя плюща викликає затруднене дихання, головний біль та запалення слизових оболонок.

Цикламен

Цикламен або альпійська фіалка також вважається отруйною рослиною. Хоч її аромат і не дуже сильний, але може викликати сильний головний біль, запаморочення і навіть спровокувати непритомність.

Листя та стебло рослини може залишити опіки на шкірі. Якщо ж сік рослини потрапить в око, то можна мати жахливі проблеми та втрату зору.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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