Пятьдесят могил: в центре Парижа обнаружили древний некрополь 2 века нашей эры.

Париж – город, который всегда ассоциировался с тайнами и жуткими рассказами. История Европы вообще имеет много страшных страниц в своей истории: от массовых захоронений в Словакии до чумных ям в Лондоне. Теперь история Парижа дополнилась еще одной мрачной страницей – древним некрополем с пятьюдесятью захоронениями. Парижский некрополь 2 век н. э. и открывает секреты погребальных обрядов племени паризийцев.

Об этом пишет IFLScience.

Еще с 1800-х годов учёные знали, что в Париже есть часть некрополя. Но сейчас они нашли уникальный его участок, проливающий свет на верования, обряды и ритуалы древних жителей Лютеции. Находку обнаружили совсем близко к территории вокзала Порт-Рояль, что делает ее еще более жуткой.

Древний город Лютеция был очень развит и хорошо укреплен: имел акведуки, бани и амфитеатр. Его кладбище было огромным и занимало почти четыре гектара.

Видео дня

Читайте также: Правда о Туринской плащанице: вы будете в шоке .

Во время мартовских раскопок археологи обнаружили погребальные предметы, стеклянную и керамическую посуду, монеты, которые обычно клали умершим в рот.

Паризийцы делали однотипные могилы. Обувь клали у ног или рядом. Раскопки позволяют понять, какой была их жизнь и здоровье благодаря анализу ДНК.

Эта находка придает Парижу еще больше готичности и мрачности. Раскопки продолжаются. Возможно, еще много интересного прячется под улицами Парижа.

Напомним, в Бельгии обнаружили древнее кладбище.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !