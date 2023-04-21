В Бельгии обнаружили старинное римское святилище и кладбище (фото)

Археологи обнаружили римское святилище и кладбище в Елевите близ Земста, Бельгия. Команда проводила исследование почвы на месте ныне снесенной велосипедной дорожки в спортивном парке Ван Иннис.

Элевийт был впервые заселен римлянами в 1 веке нашей эры как викус (деревенское поселение), расположенное на перекрестке дивертикулуальной дороги, соединяющей восточный город Тонгерен с западным городом Булонь. Об этом сообщает HeritageDaily.

Отмечается, что команда обнаружила следы могильников, круглые рвы и поселения, датируемые железным веком. Исследователи также нашли римское кладбище с тридцати захоронений и свидетельство существования святилища под открытым небом для поклонения римскому пантеону богов.

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"Эти находки уникальны для Земста. Даже во всей Фландрии такие сооружения очень редки и почти не встречаются. Последний раз, когда это было зафиксировано археологически, датируется перед началом веков", – рассказали ученые.

По словам исследователей, кладбище содержит кремационные захоронения, где, согласно традиции, покойного клали на кремационный костер, а затем прах клали в урны и хоронили.

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