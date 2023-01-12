Пятница 13-е: что нельзя делать и почему этот день приносит несчастье

Пятница 13-е занимает почетное место среди мистических дат, но не все знают почему, и что на самом деле означает эта дата. Этот день также называют "ведьмским". Считается, что в эту пятницу удача стоит на стороне магов, колдунов и гадалок.

История появления

Существует легенда, что история появления загадочной даты начинается с 13 октября 1307 г., в пятницу. французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. После процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры подвергнуты пыткам и позже казнены. Как выяснилось позже, тамплиеры были безобидными. Однако их посадили в тюрьму. Причиной послужило то, что король задолжал им большое количество денег.

Видео дня

Также есть мнение, что последний великий магистр ордена тамплиеров Жак де Молай, сожженный на костре, перед смертью наложил на короля Филиппа IV и папу Климента проклятие. Ровно через год они оба скончались при загадочных обстоятельствах. Впоследствии простые люди начали вспоминать события, случившиеся в далеком XIV веке, и проявлять в любую пятницу 13-го особую осторожность.

Еще одна версия свидетельствует, что пятница 13 считается плохой датой из-за того, что тринадцатым на Тайном Вечере Иисуса Христа был Иуда Искариот, предавший Божьего сына за тридцать сребренников.

Несмотря на обилие версий происхождения даты, ни одна из них не имеет научного подтверждения.

Интересные факты

Для страха пятницы, 13-го, придуман специальный термин – параскаведетриафобия. Он состоит из греческих слов "пятница" и "тринадцать" и "страх". Существует забавная версия, что предрассудков избавиться, научившись без остановки произносить это 22-буквное слово, как скороговорку.

В XIX веке в странах Европы существовала профессия "четырнадцатого гостя". Его задача заключалась в том, чтобы приходить на встречу, где собралось всего 13 гостей. Отдыхать таким количеством было нельзя, считалось, что если 13 человек сядут за стол, то один умрет в течение года.

Некоторые авиакомпании продают билеты на выпадающие на 13 число рейсы на 10% дешевле. А в пятницу-13 и вовсе со скидкой 20%.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Существует мнение, что в этот день никуда нельзя ездить, потому что любая поездка может вызвать беду. Согласно еще одной примете в пятницу, 13 нельзя одалживать деньги — таким образом вы якобы делитесь своим здоровьем. Также некоторые люди придерживаются мнения, что в этот день нельзя стричься, чтобы не потерять жизненную энергию.

Растения, которые были взорваны в пятницу 13, не будут расти и плодоносить. Не рекомендуется планировать в этот день свадьбу. По примете брак заключен в пятницу 13, не будет надежным и крепким.

Кроме того, в этот день не стоит:

собираться в одном помещении в количестве тринадцати человек;

думать о плохом, глядя в зеркало;

заниматься новыми делами, проектами;

лучше не употреблять ругательства, особенно "черт" и "свинья".

Однако помните, что все перечисленные приметы являются народными, следовательно, ничего общего с научными знаниями нет. Бояться несчастий в этот день не стоит, многие люди, напротив, считают этот день очень счастливым и счастливым.

Как пережить пятницу 13-е

Каждый человек имеет мощное оружие против любой магической напасти типа пятницы 13: собственная психика. Страх перед тринадцаткой является лишь давним предрассудком. Но если вы верите, что в этот день вас будут преследовать несчастья, так и будет. Если воспринимать пятницу 13 только как день окончания тяжелой трудовой недели, в которую можно развлечься, так оно и будет. Не паникуйте, не поддавайтесь глупым мыслям – и в пятницу 13 у вас все будет хорошо.

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