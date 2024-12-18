Рада не смогла отозвать Бойко из комитета: кто из депутатов не голосовал

Верховная Рада Украины не смогла отозвать Юрия Бойко, председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", из парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Для принятия решения не хватило голосов: за проголосовали только 217 депутатов из 226 необходимых.

Как сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, голоса распределились следующим образом: "Слуга народа" – 166 голосов, "Европейская солидарность" – 17, "Голос" – 12, "Батькивщина" – 7, "За будущее" – 4, " Доверие" – 4, внефракционные депутаты – 7.

Депутаты провалили голосование за отзыв Бойко. Источник: t.me/yzeleznyak

Представители "Платформы за жизнь и мир" и группы "Восстановление Украины" воздержались от голосования.

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Депутаты провалили голосование за отзыв Бойко. Источник: t.me/yzeleznyak

Депутаты провалили голосование за отзыв Бойко. Источник: t.me/yzeleznyak

Отмечается, что часть депутатов от "Слуги народа" при рассмотрении этого вопроса покинула сессионный зал. Это подорвало шансы на принятие решения.

Почему "Слуга народа" не голосовала за "освобождение" Бойко

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в своем Телеграмм-канале сообщил, что постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по правам человека инициировал депутат-слуга Александр Аликсийчук.

"Для положительного решения не хватило 9 голосов. По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричал об измене", — написал он.

По поводу "Слуг народа", которые дали 166 голосов, Арахамия обратил внимание, что проголосовали "71,2% от состава фракции".

"Теперь Юрий Бойко знает, кому должен быть благодарен за провал голосования. А мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", – заверил руководитель "слуг" в Раде.

Напомним, 15 декабря Юрий Бойко обнародовал заявление с пророссийскими тезисами, обвиняя украинские власти в "запрете говорить на родном языке" и "радикализме". После резонанса Бойко был вызван на допрос в Службу безопасности Украины. 17 декабря он заявил, что признает свои ошибки, извинился перед украинцами и назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником.

В преддверии голосования в парламенте состоялось закрытое заседание при участии и.о. генерального прокурора Алексея Хоменко и главы СБУ Василия Малюка. Они не выступали публично, но провели консультации с руководителями фракций и групп.

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