Ракетная атака на Украину: во Львове повреждены дома и школы, среди погибших - дети, в Кривом Роге - попадание в гостиницу (фото, видео)

4 сентября враг совершил атаку на Львов, в результате чего в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар, 19 человек пострадали. Две школы были повреждены две школы, выбиты многие окна в центральной части города.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

По его словам, все профильные службы выехали на место.

Мэр Львова Андрей Садовый написал, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебы не начнут: ученики "Арники" и 17 школы остаются дома. Многие выбитые окна в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Информация о пострадавших уточняется."

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В 6.44 Садовый сообщил, что уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов.

Среди них 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.

В 7:12 Садовый сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела возросло до 38, семь человек погибли, среди них дети - девушки 14 и 9 лет.

"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", – написал мэр.

Власти вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове. В частности, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца. "Трамвай № 2 будет курсировать пока на вокзал. Автобусы 52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту - по ул. Уборочной", - подытожил Садовый.

В больницы Первого медобъединения Львова каретами скорой медицинской помощи доставили 35 пациентов. Все они – с мест массированных утренних ракетных ударов по Львову.

Больница Святого Луки – 18 пациентов. Больница Святого Пантелеймона – 14 пациентов. Больница Святого Николая – трое детей.

Развернутые операционные. Работают травматологические медицинские бригады. Прямо сейчас в 6 операционных спасают жизнь критических пациентов. Характер травм – взрывчатые осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы лёгких и сосудов.

Также, 4 сентября россияне ударили по гостинице в Кривом Роге, в результате чего были ранены 5 человек, среди них — 10-летняя девочка. На месте работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

Об этом сообщает ОВА Кривого Рога.

Последствия атаки по Кривому Рогу. Источник: ОВА Кривого Рога

Последствия атаки по Кривому Рогу. Источник: ОВА Кривого Рога

Последствия атаки по Львову. Источник: ОВА Львова

Последствия атаки по Львову. Источник: ОВА Львова

Последствия атаки по Львову. Источник: ОВА Львова

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