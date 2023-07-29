Раскрыт секрет борьбы с сорняками на огороде: нужно только одно средство

Когда дело доходит до ухода за садом и огородом, важно избавиться от ненавистных сорняков. При правильном решении избавиться от них несложно.

Эксперты Sante Plus советуют использовать природные альтернативы химическим веществам, ингредиенты которых, вероятно, есть у вас, включая белый уксус. Его характеристики отлично подходят для удаления ненужных сорняков.

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Уксус настолько эффективен для избавления от нежелательной растительности в саду и на огороде из-за содержащегося в нем кислоты. Это разрушает стены, окружающие растительные клетки сорняков, и удаляет их влагу. Если у вас есть уксус любого типа, не стесняйтесь использовать его для такого рода задач, потому что он имеет хорошее преимущество – не влияет на соседние растения.

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Будьте осторожны, потому что, хотя это не влияет на другие растения, их нельзя трогать при нанесении продукта, потому что это не селективное средство от сорняков. Он рискует убить их поочередно.

Кроме этих деталей, также рекомендуется применять уксусный раствор в солнечную погоду, а не в пасмурную. Уксус и ультрафиолетовые лучи работают в тандеме, чтобы уничтожить нежелательные листья.

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Как приготовить раствор от сорняков на основе уксуса?

Здесь не идет об использовании только уксуса, потому что, если мы хотим, чтобы он действовал наилучшим образом, он должен быть связан с большой солью и жидкостью для мытья посуды или жидким черным мылом.

Насыпьте стакан соли и столовую ложку жидкости для мытья посуды или черного мыла в 3-4 литра белого уксуса, затем тщательно перемешайте, чтобы раствор стал однородным. Вы получаете одно из лучших экологических решений против сорняков. Перед опрыскиванием сорняков налейте раствор в пульверизатор.

Еще один интересный прием – покрыть почву толстым слоем газеты, чтобы подавить нежелательные растения. Таким образом, вы предотвращаете попадание солнечного света на вредные сорняки, чтобы они не могли прорасти.

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Однако раствор уксусного гербицида не следует считать единственным эффективным средством борьбы с сорняками, поскольку его также необходимо совмещать с другими действиями. Поэтому целесообразно сочетать ручное выкорчевывание сорняков и применение экологических гербицидов для получения более качественных насаждений.

Чтобы сохранить растения здоровыми, также рекомендуется разместить почвопокровное и добавить мульчу. Таким образом, у вас будет не только гораздо меньше сорняков, но и вы будете наслаждаться ухоженным садом, не прибегая к химической пропалке.

Обратите внимание, что уксус лучше действует на мелкие сорняки и неглубокие корни. На упрямых сорняках с глубокой корневой системой – менее эффективен. В этом случае уместна ручная прополка. Не стесняйтесь отрывать их руками, если считаете это нужным.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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