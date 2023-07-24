Забудете о вредителях: шесть способов использования корицы для защиты растений

В основном корица используется в кулинарии для усиления вкуса блюд. Однако это многолетнее растение обладает и другими неожиданными свойствами.

Благодаря корице можно защитить комнатные растения от насекомых и плесени. Об этом сообщает Sante Plus.

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Чтобы защитить комнатные растения от насекомых-вредителей, не причиняя им вреда, можно использовать натуральные ингредиенты, которые легко найти на кухне, например корицу. Эта специя, используемая на кухне в виде палочек или порошка, очень полезна для комнатных и садовых растений.

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Корица обладает антибактериальными, противогрибковыми и инсектицидными свойствами. Эту специю можно использовать для защиты растений от грибков и грибковых заболеваний, а также от разрушающих насекомых, таких как мошки, муравьи, белокрылки и паутинные клещи.

Действительно, сильный запах этого растения очень эффективно отпугивает паразитов и вредителей. Для этого просто посыпьте почву растения корицей, чтобы предотвратить развитие плесени и предотвратить приступ вредителей.

Корица имеет несколько преимуществ для растений:

1. Корица для профилактики грибковых болезней. Эту специю можно использовать в чистом виде, чтобы предотвратить криптогамные заболевания. Для этого просто посыпьте немного порошка корицы у основания растений, восприимчивых к ржавчине или мучнистой росе.

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2. Корица для защиты рассады от плесени. Из-за высокой влажности плесень может появиться на рассаде или растениях. В этом случае фунгицидное действие корицы вступает в игру для защиты и ускорения их роста.

Для этого смешайте в миске пол-литра воды, две столовых ложки корицы и таблетку аспирина. Оставьте на ночь, затем замочите черенки в этом растворе. Аспирин стимулирует рост корней, а корица защищает от плесени и грибка.

3. Корица для предотвращения выветривания. Выпревание – скрытое заболевание, поражающее семена и сеянцы, препятствующее их росту или вызывающее гибель молодых сеянцев. Для борьбы с этой болезнью нет ничего лучше корицы. Для этого просто рассыпьте эту пряность по земле сразу после посева семян. Повторите следующие действия после появления молодых саженцев, чтобы сохранить их в живых.

4. Корица для лечения растений. Корицу можно использовать для дезинфекции и заживления порезов растений. После обрезки ваших растений вы можете использовать специю для заживления ран, чтобы предотвратить развитие криптогамных заболеваний, вызванных грибками. Для этого прямо на срезанную часть растения посыпьте немного корицы.

5. Корица от вредителей. Чтобы отпугнуть муравьев от растений, не используя инсектицид, вы можете прибегнуть к корице. Вы также можете его использовать, чтобы держать кошек как можно дальше от ваших овощных растений. Действительно, эти кошачьи не любят этот запах. Для этого посадите в землю палочки корицы.

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6. Корица как гормон укоренения. Черенка – это способ размножения определенных растений, который заключается в том, чтобы взять фрагмент растения от материнского растения, а затем посадить его и дать начало новому растению.

Часть отделяемого растения называется живьем. Со всем тем, рекомендуется применять к черенкам гормон укоренения, чтобы способствовать их заживлению, а также убережет от гниения. Для этого используйте корицу, действующую как естественный гормон укоренения. Просто погрузите черенки в корицу, прежде чем воткнуть их в землю.

Благодаря корице вы защитите свои комнатные и садовые растения от насекомых и плесени, разрушающих их листья. Эта специя действительно может оградить их от вредителей, а также криптогамных болезней.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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