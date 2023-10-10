Рассказали кольца деревьев: Ученые обнаружили самую мощную в истории Земли солнечную вспышку, произошедшую 14300 лет назад

Древние французские деревья имеют в себе важную информацию об одной из самых мощных солнечных вспышек, когда-либо случившихся на Земле. Исследователи обнаружили следы этого события, анализируя радиоуглеродный состав колец в стволах 140 полуокаменевших деревьев.

Выявленные следы высокоэнергетических солнечных частиц, приблизительно 14 300 лет назад достигшие Земли, свидетельствуют о потенциально опасном геомагнитном взрыве, который сегодня может привести к серьезным проблемам со спутниками и электросетями. Об этом пишет издание New Scientist.

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Солнечные вспышки могут оказывать влияние на Землю из-за интенсивного излучения и выбросов высокоэнергетических частиц из короны Солнца. Эти выбросы не всегда направлены непосредственно на Землю, но если это произойдет, то могут возникнуть полярные сияния и изменения в магнитном поле планеты, что приведет к геомагнитным бурям и может повлиять на электрическую инфраструктуру.

Новое исследование показало, что последствия солнечной активности могут быть зафиксированы не только в астрономических наблюдениях, но и в природе, в частности, в радиоактивных углеродных следах. Французские ученые из Коллеж де Франс обнаружили 140 полуокаменевших стволов деревьев, указывавших на очень высокий уровень радиоактивного углерода-14. Этот изотоп появляется при содействии космических лучей с атмосферой Земли. Ученые определили, что эта аномалия в углеродном составе стволов произошла около 14 300 лет назад.

Анализируя эту углеродную запись и сравнивая ее с другими измерениями, такими как содержание бериллия в гренландском леднике, который также связан с космическими лучами, исследователи предполагают, что солнечная вспышка, которая произошла 14 300 лет назад, была очень мощной и сегодня могла бы иметь серьезные последствия для современной инфраструктуры, в частности, для спутников и электросетей. Это исследование поможет лучше понимать влияние Солнца на Землю в прошлом и может способствовать разработке мер по защите современной технологической инфраструктуры от возможных солнечных вспышек в будущем.

Ранее ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое.

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