Розповіли кільця дерев: Вчені виявили найпотужніший в історії Землі сонячний спалах, що відбувся 14300 років назад

Давні французькі дерева мають у собі важливу інформацію про один з найпотужніших сонячних спалахів, які коли-небудь сталися на Землі. Дослідники виявили сліди цього події, аналізуючи радіовуглецевий склад кілець в стовбурах 140 напівскам'янілих дерев.

Виявлені сліди високоенергетичних сонячних частинок, які приблизно 14 300 років тому досягли Землі, свідчать про потенційно небезпечний геомагнітний вибух, який сьогодні може призвести до серйозних проблем з супутниками і електромережами. Про це пише видання New Scientist.

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Сонячні спалахи можуть впливати на Землю через інтенсивне випромінювання і викиди високоенергетичних частинок з корони Сонця. Ці викиди не завжди спрямовані безпосередньо на Землю, але якщо це все-таки станеться, то можуть виникнути полярні сяйва та зміни в магнітному полі планети, що призведе до геомагнітних бурь і може вплинути на електричну інфраструктуру.

Нове дослідження виявило, що наслідки сонячної активності можуть бути зафіксовані не лише в астрономічних спостереженнях, але й у природі, зокрема, в радіоактивних вуглецевих слідах. Французькі вчені з Колеж де Франс виявили 140 напівскам'янілих стовбурів дерев, які вказували на надзвичайно високий рівень радіоактивного вуглецю-14. Цей ізотоп утворюється при взаємодії космічних променів з атмосферою Землі. Вчені визначили, що ця аномалія у вуглецевому складі стовбурів відбулася близько 14 300 років тому.

Аналізуючи цей вуглецевий запис та порівнюючи його з іншими вимірюваннями, такими як вміст берилію у гренландському льодовику, який також пов'язаний з космічними променями, дослідники припускають, що сонячний спалах, який стався 14 300 років тому, був дуже потужним і сьогодні міг би мати серйозні наслідки для сучасної інфраструктури, зокрема для супутників і електромереж. Це дослідження допоможе краще розуміти вплив Сонця на Землю у минулому і може сприяти розробці заходів для захисту сучасної технологічної інфраструктури від можливих сонячних спалахів у майбутньому.

Раніше вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе.

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