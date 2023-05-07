Раствор для линз и горячая вода: как спасти засохшую тушь для ресниц

Если у вас засохла тушь для ресниц, в первую очередь проверьте ее срок годности и выбросьте, если он вышел. Напомним, что срок годности туши до открытия – 4-6 месяцев, после – 3 месяца.

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Но если тушь еще пригодна к использованию, но уже высохла, воспользуйтесь нашими советами:

Капли для глаз

Добавьте к туши несколько капель этого средства. Закройте и взболтайте.

Раствор для линз

Прибавьте к туши 5 капель раствора для линз. Закройте крышку и взболтайте.

Горячая вода

Опустите упаковку с засохшей тушью в стакан с горячей водой, держите 5-10 мин. Воск в составе туши размякнет и ею снова можно будет пользоваться.

Видео дня

Напомним, мы уже писали о способах удаления пятен от косметики.

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