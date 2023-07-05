Разнесло полностью: появились фото последствий удара по российскому складу боеприпасов в Макеевке

4 июня в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что были уничтожены склады боеприпасов российских боевиков.

Прилет пришелся по внутреннему двору недостроенного комплекса "Монолит", где россияне хоронили свои боекомплекты.

Видео дня

Читайте также: В оккупированной Ясиноватой произошел "хлопок" у железнодорожного вокзала (фото и видео)

После трехчасовой детонации остатки боеприпасов россиян разбросало по городу.

Отмечается, что россияне хранили в "Монолите" боекомплекты ракетных систем залпового огня БМ-21 Град.

Напомним, во вторник, 4 июля, на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области был уничтожен российский склад боеприпасов. Взрыв был очень мощным: боеприпасы детонировали три часа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!