Разнесло полностью: появились фото последствий удара по российскому складу боеприпасов в Макеевке
4 июня в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что были уничтожены склады боеприпасов российских боевиков.
Прилет пришелся по внутреннему двору недостроенного комплекса "Монолит", где россияне хоронили свои боекомплекты.
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После трехчасовой детонации остатки боеприпасов россиян разбросало по городу.
Отмечается, что россияне хранили в "Монолите" боекомплекты ракетных систем залпового огня БМ-21 Град.
Напомним, во вторник, 4 июля, на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области был уничтожен российский склад боеприпасов. Взрыв был очень мощным: боеприпасы детонировали три часа.
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