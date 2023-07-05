Рознесено вщент: з'явилися фото наслідків удару по російському складу боєприпасів в Макіївці

4 червня в окупованій Макіївці Донецької області пролунали потужні вибухи. З'ясувалося, що було знищено склади боєприпасів російських бойовиків.

Приліт прийшовся по внутрішньому двору недобудованого комплексу "Моноліт", де росіяни ховали свої боєкомплекти.

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Після тригодинної детонації рештки боєприпасів росіян розкидало містом.

Зазначається, що росіяни зберігали у "Моноліті" боєкомплекти до ракетних систем залпового вогню БМ-21 Град.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області було знищено російський склад боєприпасів. Вибух був надзвичайно потужним: боєприпаси детонували три години.

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