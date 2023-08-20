Рецепт легкого ужина: овощное рагу в мультиварке
Легкое, летнее овощное рагу по рецепту от Shuba – идеальное блюдо с хрустящим хлебом или гарнир к другим блюдам. Ингредиенты:
Перец болгарский красный – 1 шт.
Зеленый болгарский перец – 1 шт.
Кабачки – 1 шт.
Баклажан – 1 шт.
Лук красный репчатый – 1 шт.
Томаты – 3 шт.
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Орегано сушеное – по вкусу
Базилик, веточка – 20 г
Оливковое масло – 3 ст. л.
Фасоль красная, консервированная – 400 г
Уксус бальзамический – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Овощи помойте, порежьте кубиками и выложите в чашу мультиварки, добавив измельченный чеснок, орегано, половину базилика и оливковое масло.
2. Посолите и добавьте перец, накройте крышкой и готовьте 2 часа в режиме тушения или выбирайте мультиповар, если есть.
3. Добавьте фасоль и уксус и готовьте еще 15–20 минут. В конце добавьте базилик.
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