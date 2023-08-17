Попробуйте на завтрак: рецепт омлета с кабачками за 20 минут

Это блюдо по рецепту от Shuba готовится всего за 20 минут и станет идеальным завтраком.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Перец чили, хлопья – 1/4 ч. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Козьй сыр – 100 г

Масло растительное – 3 ст. л.

Соль

Для подачи

Лук зеленый

1 шт.

Зеленый салат, пучок

по вкусу

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Способ приготовления:

1. Кабачок очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте лук и чеснок.

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2. На сковороду диаметром 20 см выложите нарезанные кабачки. Жарьте 4-5 минут на сильном огне.

3. Добавьте лук, чеснок и сушеные хлопья чили и готовьте еще 2-3 минуты, помешивая.

4. Взбейте яйца и вылейте в овощи. Готовьте к застыванию по краям.

5. Добавьте творог в омлет. Закройте сковороду крышкой и готовьте на маленьком огне еще 2-3 минуты.

6. Украсьте зеленью.

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