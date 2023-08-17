Спробуйте на сніданок: рецепт омлету з кабачками за 20 хвилин
Ця страва за рецептом від Shuba готується всього за 20 хвилин та стане ідеальним сніданком.
Інгредієнти:
Кабачки – 1 шт.
Яйця курячі – 4 шт.
Часник, зубчики – 2 шт.
Перець чилі, пластівці – 1/4 ч. л.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Козячий сир – 100 г
Олія – 3 ст. л.
Сіль
Для подачі
Цибуля зелена
1 шт.
Зелений салат, пучок
за смаком
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Спосіб приготування:
1. Кабачок очистіть та наріжте невеликими кубиками. Наріжте цибулю та часник.
2. На сковороду діаметром 20 см викладіть нарізані кабачки. Смажте 4-5 хвилин на сильному вогні.
3. Додайте цибулю, часник і сушені пластівці чилі та готуйте ще 2-3 хвилини, помішуючи.
4. Збийте яйця та вилийте до овочів. Готуйте до застигання по краях.
5. Додайте сир в омлет. Закрийте сковороду кришкою та готуйте на невеликому вогні ще хвилини 2-3.
6. Прикрасьте зеленню.
Радимо також звернути увагу на рецепт кабачкових оладок з сиром.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!