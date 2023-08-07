Рецепт летней пиццы с сыром и нектаринами

Пицца по необычному рецепту от Shuba с интересной начинкой и соусом. Очень рыхлое тесто отлично сочетается с нектаринами и сыром и соусом из меда и бальзамической глазури.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная – 190 г

Вода – 110 г

Дрожжи сухие – 1.5 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Песто:

Грецкие орехи – 50 г

Базилик, веточка – 50 г

Пармезан тертый – 45 г

Оливковое масло – 80 г

Начинка:

Масло сливочное – 1 ст. л.

Нектарин – 2 шт.

Мед – 2 ч. л.

Твердый тертый творог – 230 г

Вяленые томаты – 110 г

Сыр горгонзола – 160 г

Перец халапеньо – 2 шт.

Уксус бальзамический – 200 г.

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Способ приготовления:

1. В миске смешайте воду, дрожжи и мед, дайте постоять до образования пены 10 минут. Добавьте муку и оливковое масло, перемешивая ложкой, пока тесто не соберется в шар.

2. Тесто вымешайте. Если нужно, добавьте к полстакана муки, но не больше.

3. Миску смажьте оливковым маслом и положите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков примерно на 1 час.

4. Соус песто: на сухой сковороде поджарьте грецкие орехи в течение 5-8 минут постоянно помешивая. Охладите.

5. Блендером измельчите поджаренные грецкие орехи, базилик и пармезан в чашу кухонного комбайна или блендера, после чего добавьте оливковое масло и немного соли в перца.

6. Нектарины нарежьте и перемешайте с медом. Эту смесь выложите в один слой на горячую сковороду и обжаривайте в течение 1 минуты, после чего переверните и обжаривайте еще минуту или до легкой карамелизации. Таким образом, обжарьте все кусочки нектаринов.

7. Духовку разогрейте до 200 °C. Стол присыпьте мукой. Разделите тесто пополам. Раскатайте первый кусок в лепешку для пиццы. Перенесите его на противень, застеленный пергаментом.

8. Корж смажьте половиной соуса песто. Присыпьте половиной тертого творога, сверху выложите вяленые помидоры. Покрошите половину горгонзола, сверху выложите половину карамелизированных нектаринов. По желанию добавьте нарезанный халапеньо.

9. Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах.

10. Соус: бальзамический уксус и мед налейте в маленькую кастрюлю и доведите до кипения и варите на слабом огне 10-15 минут, пока жидкость не уменьшится примерно наполовину и не станет густой. Подавайте с пиццей.

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