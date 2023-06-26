Рецепт простой макаронной запеканки с курицей и кабачками

Это блюдо очень вкусное, легкое и пряное. А двойная порция рикотты и чедера делает его невероятным.

Ингредиенты:

– Паста – 300 г

– оливковое масло – 2 ч. л.

– перец сладкий – 2 шт.

– Кабачки – 1 шт.

– чеснок, зубчики – 3 шт.

– Паста томатно – 500 г

– Копченая паприка – 1 ст. л

– Овощной бульон – 10 мл

– перец чили, порошок – 1 ч. л.

– оливки – 25 г

– куриная грудка – 400 г

– Базилик, веточка – 30 г

– Сыр рикота – 100 г

– Сыр чедер – 20 г

Способ приготовления:

1. Сварите пасту согласно инструкции на упаковке. Разогрейте духовку до 180°С.

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2. Перец, кабачок и базилик помойте. Из перца удалите сердцевину и порежьте кубиками, кабачок натрите на терке, измельчите базилик. Чеснок очистите и измельчите. Оливки порежьте на четверти.

3. Обжарьте перец 8 минут, помешивая, пока он не начнет размягчаться. Добавьте кабачки, чеснок и томатную пасту, копченую паприку, бульон, перец и оливки. Перемешайте и готовьте 3-4 минуты.

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5. Куриные грудки помойте, обсушите и нарежьте кубиками.

6. С пасты слейте воду, немного оставив для запеканки. Макароны выложите в смесь томатной пасты с курицей, половиной чашки воды из пасты и базиликом. Посолите, перемешайте и переложите в форму для запекания.

7. Рикоту смешайте в миске с 5 столовыми ложками воды от пасты и разложите распределите сверху. Посыпьте натертым чедером и запекайте 35 минут. Украсьте запеканку базиликом и подавайте.

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