Рецепт простої макаронної запіканки з куркою та кабачками

Ця страва є дуже смачною, легкою та пряною. А подвійна порція рікотти та чедеру робить її неймовірною.

Інгредієнти:

– Паста – 300 г

– Оливкова олія – 2 ч. л.

– Перець солодкий – 2 шт.

– Кабачки – 1 шт.

– Часник, зубчики – 3 шт.

– Паста томатна – 500 г

– Копчена паприка – 1 ст. л

– Овочевий бульйон – 10 мл

– Перець чилі, порошок – 1 ч. л.

– Оливки – 25 г

– Куряча грудка – 400 г

– Базилік, гілочка – 30 г

– Сир рикота – 100 г

– Сир чедер – 20 г

Спосіб приготування:

1. Зваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці. Розігрійте духовку до 180°С.

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2. Перець, кабачок і базилік помийте. З перцю видаліть серцевину і поріжте кубиками, кабачок натріть на терці, базилік подрібніть. Часник почистіть та подрібніть. Оливки поріжте на четвертинки.

3. Обсмажте перець 8 хвилин, помішуючи, доки він не почне розм’якшуватися. Додайте кабачки та часник розміщайте та додайте томатну пасту, копчену паприку, бульйон, перець чилі та оливки. Перемішайте і готуйте 3-4 хвилини.

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5. Курячі грудки помийте, обсушіть і наріжте кубиками.

6. З пасти злийте воду, трохи залишивши для запіканки. Макарони викладіть в суміш томатної пасти з куркою, половиною чашки води з пасти та базиліком. Посоліть, перемішайте та перекладіть у форму для запікання.

7. Рикоту змішайте в мисці з 5 столовими ложками води від пасти та розкладіть розподіліть зверху. Посипте натертим чедером та запікайте 35 хвилин. Прикрасьте запіканку базиліком і подавайте.

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