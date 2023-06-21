Ситно та швидко: рецепт пасти з кабачками та зеленим горошком

Така літня паста готується дуже швидко та просто з доступних інгредієнтів. Ви можете змінювати рецепт за своїм бажанням, додавати інші спеції та навіть овочі.

Інгредієнти:

– Оливкова олія – 1 ст. л.

– Цибуля червона ріпчаста – 1/2 шт.

– Часник, зубчики – 1 шт.сс о оф

– Кабачки – 1 шт.

– Зелений горошок заморожений – 85 г

– Твердий тертий сир – 110 г

– Вершки – 100 мл

– Макарони – 140 г

– Петрушка – за смаком

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

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1. Помийте та поріжте червону цибулю, часник та кабачки і обсмажте їх на сковороді до м‘якості. Всипте горошок та прогрійте.

2. Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.

3. Додайте тертий сир, а потім вершки, посоліть та додайте перець.

4. Нагрівайте ще 4-5 хвилин, додавши більшу частину подрібненої петрушки та макарони. Перекладіть в тарілку, прикрасивши петрушкою.

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