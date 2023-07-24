Рецепт цветной капусты в остро-сладком маринаде

Сладкий и пикантный маринад на основе воды, соли, сахара, гвоздики, горошин перца и лаврового листа именно то, что нужно сырой цветной капусте, чтобы превратить ее в самостоятельную простую закуску.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль – 20 г

Лимонная кислота – 10 г

Для маринада:

Вода – 1.5 л

Соль – 20 г

Сахар – 20 г

Гвоздика – 4 шт.

Перец черный, горошек – 8 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

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Уксус 9% – 40 мл

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Способ приготовления:

1. Цветную капусту промойте и разделите на соцветия. Вскипятите воду, добавьте лимонную кислоту, соль, уложите капусту и варите 3 минуты. Выложите капусту в стерилизованные банки.

2. Лук и морковь нарежьте тоненькими кружочками.

3. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, специи уксус, доведите до кипения и залейте капусту в банках, закатайте крышками. Дайте остыть. Храните в прохладном месте.

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