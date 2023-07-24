Рецепт цветной капусты в остро-сладком маринаде
Сладкий и пикантный маринад на основе воды, соли, сахара, гвоздики, горошин перца и лаврового листа именно то, что нужно сырой цветной капусте, чтобы превратить ее в самостоятельную простую закуску.
Ингредиенты:
Цветная капуста – 2 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Соль – 20 г
Лимонная кислота – 10 г
Для маринада:
Вода – 1.5 л
Соль – 20 г
Сахар – 20 г
Гвоздика – 4 шт.
Перец черный, горошек – 8 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Уксус 9% – 40 мл
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Способ приготовления:
1. Цветную капусту промойте и разделите на соцветия. Вскипятите воду, добавьте лимонную кислоту, соль, уложите капусту и варите 3 минуты. Выложите капусту в стерилизованные банки.
2. Лук и морковь нарежьте тоненькими кружочками.
3. Маринад: в воду добавьте соль, сахар, специи уксус, доведите до кипения и залейте капусту в банках, закатайте крышками. Дайте остыть. Храните в прохладном месте.
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