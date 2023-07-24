Рецепт цвітної капусти у гостро-солодкому маринаді

Солодкий і пікантний маринад на основі води, солі, цукру, гвоздики, горошин перцю та лаврового листа — саме те, що потрібно сирій цвітній капусті, щоб перетворити її у самостійну просту закуску.

Інгредієнти:

Цвітна капуста – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Сіль – 20 г

Лимонна кислота – 10 г

Для маринаду:

Вода – 1.5 л

Сіль – 20 г

Цукор – 20 г

Гвоздика – 4 шт.

Перець чорний, горошок – 8 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Відео дня

Оцет 9% – 40 мл

Читайте також: Не містить цукру: рецепт бананово-імбирного джему

Спосіб приготування:

1. Цвітну капусту помийте та розділіть на суцвіття. Закип’ятіть воду, додайте лимонну кислоту, сіль, покладіть капусту і варіть 3 хвилини. Викладіть капусту в стерилізовані банки.

2. Цибулю й моркву наріжте тоненькими кружальцями.

3. Маринад: в воду додайте сіль, цукор, спеції оцет, доведіть до кипіння та залийте капусту в банках, закатайте кришками. Дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Радимо також звернути увагу на рецепт консервованих абрикосів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!