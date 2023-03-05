Родились под счастливой звездой: названы три знака зодиака, которые являются любимчиками фортуны

Некоторым людям так везет во всем, что они чувствуют – родились под счастливой звездой. Им без труда удается устроиться на хорошую работу, много зарабатывать, заводить новые знакомства и построить счастливый брак.

По словам астрологов, любимчиками фортуны являются Овны, Козероги и Львы. Читайте детальнее!

Овен

Уроженцы этого знака зодиака идут по жизни с гордо поднятой головой – они уверены в своих силах и точно знают, что все трудности кратковременные. Овны настойчивые в достижении своих целей, что позволяет им быстро продвигаться по карьерной лестнице. Обычно уроженцы знака много зарабатывают и занимают высокие должности. Везет им и в личной жизни – они строят крепкие отношения, в которых будут царить взаимопонимание и гармония.

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Козерог

Козероги сами отлично знают, что являются любимчиками фортуны – им везет во всем, за что бы они не брались. Уроженцы знака могут открыть собственный бизнес и неплохо на этом зарабатывать или же работать в известной фирме и заниматься консультациями. Им фактически обеспечена безбедная жизнь, а в окружении всегда будет человек, который поддержит и направит на правильный путь.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака отличаются своей амбициозностью – они ставят перед собой высокие цели и следуют к ним, чего бы это им не стоило. Львы являются настоящими лидерами, которые могут вести за собой людей, благодаря чему занимают руководящие должности. Они очень долго могут находиться в поисках второй половинки, но если заключат брак – то это будет раз и навсегда. Львы преданные и всегда будут стараться, чтобы близкие были счастливы и ни в чем не нуждались.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.