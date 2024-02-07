Российская армия атаковала Украину: в Киеве возгорание квартир, в Харькове попадание баллистики, в Николаеве повреждены жилые дома: подробности

Утром, 7 февраля, российская армия совершила массированную атаку Украины, запустив баллистические ракеты.

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Громко было, в частности, в Харькове. Там местные власти сообщили о четырех взрывах и "прилетах" в Слободском районе. В Киеве и ряде областей работала ПВО, также раздались взрывы.

Харьков

Местные власти города сообщили сообщили о четырех взрывах и "прилетах" в Слободском районе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывов было по меньшей мере четыре.

Синегубов сообщил, что предварительно зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Киев и область

Взрывы раздавались и в столице. Работало ПВО.

Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в городе. По его словам, в Днепровский район вызвали медиков.

Сообщается, что после последних взрывов на Печерске и Левом берегу Киева фиксируются перебои со светом.

Кличко также сообщил, что в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии, в результате чего часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

Кроме того, одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание многоэтажки. Туда уже следует пожарно-спасательное подразделение, отметил мэр.

Также в Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Кроме того, на Левом берегу Киева повреждена тепломагистраль.

Черкасская область

В Черкасской области также раздавались взрывы, сообщает " Общественное ".

Львовщина

Взрывы также прозвучали в Дрогобыче Львовской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Николаевщина

Седьмого февраля россияне ударили по областному центру дронами типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов, водопроводные и газовые сети.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, добавив, что "Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание".

Впоследствии стало известно, что госпитализированный умер в реанимации.

Напомним, оккупанты убили двухмесячного младенца в Золочеве на Харьковщине во время российского удара по гостинице.

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