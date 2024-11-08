Российская армия совершила атаку ракетами и дронами на Киевщину: повреждены дома и автомобили, ранены (фото)

В результате ночной ракетной атаки россиян на Киевскую область 8 ноября пострадали четыре человека. Среди пострадавших - 52-летний мужчина со сквозным ранением туловища, двое мужчин 45 и 57 лет с ранениями правой ноги, а также четвертый пострадавший с множественными повреждениями тела.

Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает полиция Киевщины в Telegram, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.

Враг атаковал Киевщину. Источник: НПУ

Враг атаковал Киевщину. Источник: НПУ

Враг атаковал Киевщину. Источник: НПУ

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По информации ГСЧС, по состоянию на 7:30 утра в результате атаки повреждены шесть частных домов и четыре автомобиля. Также было зафиксировано воспламенение травяного настила и помещения недействующей газовой АЗС. Спасатели уже потушили все пожары. Тревога продолжалась более 12 часов.

Полицейские проводят осмотр мест поражения и документируют последствия очередного вражеского нападения на гражданскую инфраструктуру Киевщины.

Напомним, россия атаковала Киев дронами: возникли пожары в нескольких районах, повреждена многоэтажка, пострадали.

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