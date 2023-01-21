Российская пропагандистка получила ранения под Соледаром в момент эфира (видео)

В Донбассе российская военная корреспондентка Анастасия Елсукова попала под обстрел. По данным пропагандистов, это произошло под Соледаром.

В частности, росСМИ заявили, что Елсукова вместе с другими российскими корреспондентами из "Первого канала" поехала в Соледар. Во время обстрела она получила "несколько осколочных ранений".

Согласно данным российских изданий, у нее ранено бедро и колено. Также указывается, что Елсукову переместили в Москву для лечения.

Затем появилось сообщение, где Елсукова рассказывает, что находилась на железнодорожной станции "Соль". Во время прилета ей пробило колено осколком, а первую помощь оказали наемники группы "Вагнера".

Видео дня

В сети также опубликовали видео, на котором видно, как Елсукова получает ранения при обстреле. Его она записала на свой телефон.

По данным росСМИ, Елсукова является уроженкой оккупированного еще в 2014 году Луганска. Она занималась созданием материалов о так называемом "референдуме".

Напомним, в Соледаре украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, кадрами уничтожения поделились бойцы сил специальных операций.

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