Російська пропагандистка отримала поранення під Соледаром в момент ефіру (відео)

На Донбасі російська військова кореспондентка Анастасія Єлсукова потрапила під обстріл. За даними пропагандистів, це сталося під Соледаром.

Зокрема, росЗМІ заявили, що Єлсукова разом із іншими російськими кореспондентами з "Першого каналу" поїхала в Соледар. Під час обстрілу вона отримала "кілька осколкових поранення".

Згідно з даними російських видань, у неї поранене стегно та коліно. Також вказується, що Єлсукову перемістили до Москви на лікування.

Потім з'явилося повідомлення де Єлсукова розповідає, що перебувала на залізничній станції "Сіль". Під час прильоту їй пробило коліно осколком, а першу допомогу надали найманці групи "Вагнера".

Відео дня

У мережі також опублікували відео, на якому видно, як Єлсукова отримує поранення під час обстрілу. Його вона записала на свій телефон.

За даними росЗМІ, Єлсукова є уродженкою окупованого ще 2014 року Луганська. Вона займалася створенням матеріалів про так званий "референдум".

Нагадаємо, у Соледарі українські військові продовжують ліквідувати російських окупантів. Зокрема, кадрами знищення поділилися бійці Сил спеціальних операцій.

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