Российская ракета попала в многоэтажку в Харькове: 98 раненых, есть погибшие (фото)

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, применив баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, количество раненых превышает 60.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. По словам Терехова, ракета попала в густонаселенный район города. Один из ударов пришелся на многоэтажный жилой дом. Под обломками могут находиться люди.

Синегубов сообщил, что по предварительным данным ракеты ударили по многоквартирным домам в Основянском районе Харькова. Сначала сообщалось о 20 раненых, однако впоследствии эта цифра выросла.

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Прокуратура уточнила, что россияне выпустили по городу три баллистических ракеты типа "Искандер" с осколочно-фугасным действием. По крайней мере, одна из них взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальный ущерб.

По словам Терехова, именно кассетное снаряжение повлекло за собой большие зоны поражения. Предварительно повреждено не менее 15 многоквартирных домов.

Среди пострадавших — двое маленьких детей 4 и почти 3 года. По последним данным, количество раненых составляет 98 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

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