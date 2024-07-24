Россия атаковала Украину БпЛА и ракетами: в Харькове и Измаиле есть разрушения инфраструктуры, домов и жертвы

В ночь на среду, 24 июля, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. В частности, российские войска обстреляли Харьков, в результате чего в двух районах города зафиксированы "прилеты". Есть информация о погибшем. Также армия РФ атаковала ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Повреждения получила портовая инфраструктура, также произошло попадание в жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и Измаильская районная военная администрация.

Утром в Харькове раздались взрывы, после которых городской голова сообщил об обстреле. По предварительным данным, оккупанты использовали ракеты С-300.

В результате атаки в Харькове зафиксированы "прилеты". Первый удар был нанесен по промышленной зоне одного из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

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"По второму прилету - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", - написал Терехов в своем Telegram.

Кроме того, ночью россияне нанесли массированный удар дронами по Измаилу, из-за чего повреждения получила портовая инфраструктура на территории города.

Также произошло попадание в пятиэтажку, от чего частично разрушились окна, лестничная клетка и фасадная часть дома, но без дальнейшего возгорания. Погибших нет, но есть травмированные — трое человек были госпитализированы.

На месте устраняют последствия.

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