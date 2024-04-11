россия нанесла массированный удар по Украине: атаковала энергообъекты в четырех областях

В ночь на четверг, 11 апреля, россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Под ударом были объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем Facebook.

В ДТЭК сообщили, что ее две электростанции стали целями атаки. Вследствие этого оборудование получило значительные повреждения, однако, к счастью, никто не пострадал. С момента начала полномасштабной войны электростанции ДТЭК подверглись атакам более 170 раз, отмечают в компании.

По информации Воздушных сил, оккупанты сначала запустили несколько волн Шахедов, которые добрались и западных регионов Украины. Позже враг осуществил пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС, аэробаллистических ракет Х-47М2 с МиГ-31К и управляемых авиаракет с Су-34. Известно, что россияне осуществили пуски восьми ракет "Кинжал".

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Позже Генштаб обнародовал данные о сбитых вражеских воздушных целях. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было ликвидировано 37 из 40 БпЛА. Информация по ракетам уточняется.

Во время комбинированной атаки в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в ближайшие часы не будет работать, в целом враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города.

Об этом написал в своем Telegram глава ОГА Олег Синегубов.

Под тяжелыми комбинированными ударами также была Львовская область, в частности город Стрый. Там атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры, отмечает глава ОВА Максим Козицкий. Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет.

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В Запорожье слышали взрывы, зафиксировано два "прилета", поврежден объект энергетической инфраструктуры в Запорожском районе. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было.

В Киевской области атакован объект критической инфраструктуры, на объекте пожар, сообщили в ОВА. На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте. Говорится в сообщении начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко в Telegram.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, россия атаковала Украину 24 Шахедами и ракетой X-59. Были зафиксированы попадания в Одессе и в Житомирской области.

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