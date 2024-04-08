россия атаковала Украину 24 Шахедами и ракетой X-59: попадание в Одессе и на Житомирщине

Ночью 8 апреля, украинские Воздушные силы успешно уничтожили 17 вражеских беспилотников типа Шахед над территорией Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областей. В результате падения обломков зафиксированы разрушения в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 8 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск - РФ.", – говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбито управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях".

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В Одесской области было уничтожено четыре беспилотника. В Одесском районе произошло повреждение объекта логистической инфраструктуры. От обломков сбитого дрона также подверглась разрушениям автозаправочная станция. Жертв среди населения не зафиксировано.

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

В Житомирской области произошла атака на объект инфраструктуры. Существует прямая угроза загрязнения воздуха. В городе Звягель временно ввели дистанционное обучение в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщил Звягельский городской совет на странице в сети Facebook.

На территории Николаевской области были сбиты два БПЛА. В результате падения обломков одного из Шахедов в Вознесенском районе, были повреждены линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии в четырнадцати населенных пунктах, а один подвергся частичному обесточиванию. Работы по восстановлению электроснабжения активно продолжаются. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Кировоградской области был сбит еще один Шахед. Инцидент обошелся без жертв и значительных разрушений.

К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ночь на 4 апреля город Харьков подвергся серии атак Шахедами. В результате этого, погибли трое спасателей и одна местная жительница, а также были ранены 12 человек.

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