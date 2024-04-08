росія атакувала Україну 24 Шахедами та ракетою X-59: є влучання в Одесі і на Житомирщині

Вночі 8 квітня, українські Повітряні сили успішно знищили 17 ворожих безпілотників типу Шахед над територією Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Хмельницької та Житомирської областей. Внаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування на Одещині та Миколаївщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ.",– йдеться в дописі.

У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях".

Читайте також: Вночі 7 квітня окупанти обстріляли Харків дронами

На Одещині було знищено чотири безпілотники. В Одеському районі відбулося пошкодження об’єкта логістичної інфраструктури. Від уламків збитого дрона також зазнала руйнувань автозаправна станція. Жертв серед населення не зафіксовано.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

На Житомирщині відбулася атака на обʼєкт інфраструктури. Існує пряма загроза забруднення повітря. В місті Звягель тимчасово ввели дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомила Звягельська міська рада на сторінці в мережі Facebook.

На території Миколаївщини було збито два БПЛА. В результаті падіння уламків одного з Шахедів у Вознесенському районі, було пошкоджено лінії електропередач, що призвело до відключення електроенергії у чотирнадцяти населених пунктах, а один зазнав часткового знеструмлення. Роботи з відновлення електропостачання активно тривають. Повідомлень про постраждалих не надходило.

У Кіровоградській області було збито ще один Шахед. Інцидент обійшовся без жертв та значних руйнувань.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня місто Харків зазнало серії атак Шахедами. В результаті цього, загинули троє рятувальників та одна місцева мешканка, а також було поранено 12 осіб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!