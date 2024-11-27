Россия не собирается замораживать войну по линии фронта и стремится к капитуляции Украины - ISW

Россия демонстрирует готовность к эскалации войны на Украине, отказываясь замораживать линию фронта или идти на компромиссы. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва якобы готова к переговорам, но исключает какую-либо "заморозку" фронта или создание демилитаризованных зон.

По его словам, мир возможен только после "устранения" причин, по мнению Кремля, заставивших Россию начать полномасштабную агрессию. Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW).

"Такая риторика свидетельствует о намерениях Кремля добиваться безусловной капитуляции Украины. Москва также продолжает настаивать на контроле над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая остающиеся под контролем Украины", - отмечает ISW.

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Аналитики ISW предполагают, что Россия может готовить новое наступление в юго-восточной части Днепропетровской области. Хотя этот регион не входит в аннексированные территории, его захват может поддержать стратегическую цель Кремля – полную оккупацию Донецкой области.

Также в отчете отмечается, что такие действия могут являться частью более широкого плана Москвы по установлению контроля над ключевыми территориями в Украине.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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