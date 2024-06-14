Россия ночью осуществила комбинированную атаку: взрывы слышали в Староконстантинове, Киевской области и Запорожье

В ночь на пятницу, 14 июня, Россия массированно запустила по Украине шахеды, а также крылатые ракеты с бортов стратегической авиации, Кинжалы с МиГ-31К и баллистические ракеты Искандер-М из Крыма и Краснодарского края РФ.

Тревога продолжалась с 03:00 до 04:42. В 01:40, по данным Суспільного, в Запорожье раздался звук взрыва.

Ракеты фиксировались на границах Киевской, Черкасской, Винницкой областей. Воздушные силы сообщали о движении ракет в сторону Каменец-Подольского, на Золочев, в направлении Коломыи, а также Ровно, в сторону Хмельницкого и на Староконстантинова.

Польские Вооруженные Силы поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину. Они заявляли о "еще одной напряженной ночи для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации".

Позже утром 14 июня в Украине была объявлена вторая масштабная воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали о предполагаемом "Кинжале" на Киевскую область.

В 06:02 в Киеве была объявлена воздушная тревога, через несколько минут был слышен взрыв – вероятно, за пределами города. Также звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области – об этом сообщили журналисты Суспільного.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Украине удалось сбить семь ракет и все дроны.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели:

семь крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Всего Россия применила 31 средство воздушного нападения, а именно:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555;

три баллистических ракеты "Искандер-М";

одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Напомним, 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области с "Кинжалами" и "шахедами".

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