россия потеряла еще один самолет: ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 в Курской области

В ночь на 14 августа 2024 года потери российской авиации пополнились еще одним самолетом. В этот раз путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вражеский Су-34 был обезврежен ночью на территории Курской области (РФ).

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"Во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Работа по ликвидации оккупантов, их технике и вооружению продолжается", — говорится в сообщении.

Уничтожение Су-34. Источник: t.me/GeneralStaffZSU/16666

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже прокомментировал уничтожение российского бомбардировщика. "Силы обороны Украины уничтожили враждебный Су-34. Небо над Курщиной стало чище", – написал он в Telegram-канале.

Следует добавить, что стоимость истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет около 50 млн долларов. На сегодня в российской армии на вооружении есть десятки таких самолетов.

Напомним, 27 июля дроны ГУР на аэродроме Оленья в Мурманской области рф атаковали дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 российской оккупационной армии.

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