Россия совершила атаку на Харьков: есть попадания в предприятие и раненые (фото)

В ночь на 4 июня Харьков подвергся очередной массированной атаке со стороны российских войск. По городу был нанесен комбинированный удар ракетами и беспилотниками, в результате чего пострадал гражданский объект, возникли масштабные пожары, ранен.

Около 2:30 в городе прогремели первые взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о попадании в объекты гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, местные СМИ, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВ, подтвердил мощный взрыв в городе, а также сообщил, что в результате удара пострадал 30-летний мужчина — ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По обновленной информации, российские дроны попали в частный сектор. Один из ударов нанес возгорание частного дома. В общем, из-за многочисленных прилетов вспыхнули масштабные пожары — горели помещения в промзоне, станция техобслуживания, а также несколько жилых зданий. Зафиксированы прилеты, по меньшей мере, в семи локациях.

По данным Ситуационного центра, ночью враг выпустил по Харькову по меньшей мере девять "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается. Один из дронов не взорвался. Больше всего пострадал Новобаварский район.

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Среди повреждений – цеха и склады гражданских предприятий, частные дома, гаражи, флигели. Пожар охватил площадь до 600 квадратных метров, выгорела сухая трава, было зафиксировано поражение электросети. Удар также задел парк и еще семь жилых домов вблизи эпицентра взрывов.

В 4.05 в городе отменили воздушную тревогу. По словам Игоря Терехова, продолжительность атаки составляла полтора часа.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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