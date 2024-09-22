россия ударила ФАБом по многоэтажке в Харькове: более 20 раненых, среди которых дети (фото)

В ночь на 22 сентября россияне нанесли очередной удар по Харькову. Больше всего пострадал Шевченковский район Харькова, куда попала вражеская авиабомба.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на утро 22 сентября известно о 21 пострадавшем в результате вражеского удара по Харькову. Среди них – трое несовершеннолетних.

"Очередной удар окупантов по Харькову. ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей… Настоящий терроризм против мирного населения", - прокомментировал Синегубов.

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Удар ФАБ по дому в Харькове. Источник: t.me/synegubov

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, за минувшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию последствий вражеских обстрелов 10 раз.

Повреждены 7 многоквартирных домов, дошкольное учреждение и 21 автомобиль. Из многоэтажки, по которой попала бомба, эвакуированы 68 человек.

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате обстрелов, и оказывали помощь пострадавшим.