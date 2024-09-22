росія вдарила ФАБом по багатоповерхівці у Харкові: понад 20 поранених, серед яких діти (фото)

У ніч на 22 вересня росіяни завдали чергового удару по Харкову. Найбільше постраждав Шевченківський район Харкова, куди влучила ворожа авіабомба.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на ранок 22 вересня відомо про 21 постраждалого внаслідок ворожого удару по Харкову. Серед них – троє неповнолітніх.

"Черговий удар окупантів по Харкову. ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців… Справжній тероризм проти мирного населення", – прокоментував Синєгубов.

Також читайте: Армія рф вночі завдала ракетного удару по Кривому Розі: серед загиблих дитина (фото)

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Удар ФАБ по будинку в Харкові. Джерело: t.me/synegubov

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на ранок 21 людина постраждала від нічного обстрілу спального району міста: "З них майже половина - десятеро - люди, старші 65 років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. Семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги".

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, за минулу добу рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів 10 разів.

Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, дошкільний заклад та 21 автомобіль.З багатоповерхівки, по якій влучила бомба, евакуйовано 68 людей.

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, та надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!