россияне ударили шахедами по Одесской области: повреждена портовая инфраструктура и дома

В ночь на 12 октября российская оккупационная армия выпустила по территории Украины 33 ударных беспилотника Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 БПЛА.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали по северному и южному направлениям. Дроны были выпущены из Белгородской области России и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины… В целом этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 Shahed6-13", — отметили в командовании ПС ВСУ.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 10 "шахедов" сбили в небе над Одесщиной.

"Однако, к сожалению, есть и попадание. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы", — написал он в Телеграм-канале.

Кипер добавил, что в результате вражеской атаки пострадала 88-летняя женщина, у нее термические ожоги.

По словам главы Одесской ОВА, россияне пытались ударить по припортовой инфраструктуре Подунавья.

Силы обороны Юга отмечают, что в Николаевской области сбили четыре "Shahed-131/136", а в Одесской области ликвидировали 10 БПЛА.

"К сожалению, попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесщины. А также частные дома мирных жителей", – говорится в сообщении.

Глава Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что россияне ночью ударили по одному из районов на окраине города. "Есть предварительная информация о попадании по частному жилому дому. Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте прилета", — добавил он.

Ранее украинская разведка раскрыла детали спецоперации "Барыня", в результате которой выманила 11 российских офицеров.

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