Россияне заявили об атаке более 40 дронов на временно оккупированный Крым: очевидцы заявили о громких взрывах (видео)

25 августа россияне в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА на Крым. Очевидцы заявляли о звуках пролета дронов и взрывах в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Минобороны РФ заявило об "сбитии" 40 дронов над полуостровом.

Как сообщают очевидцы, взрывы в разное время раздавались в Симферополе и районе сел Красновка и Берегово. Также их было слышно в Гвардейском, близ мысов Меганом и Тарханкут.

Есть утверждение, что над селом Береговое с 02:00 до 03:10 пролетело не менее 17 БПЛА. На видео, которые были опубликованы в сети, можно услышать характерный для без дронов звук.

Видео дня

"В небе на Крымом сегодня ночью много комаров. Недалеко есть воинские части", - говорилось в одном из сообщений пропагандистов о громких звуках в районе села Красновка Симферопольского района.

Так называемые власти оккупированного Крыма заявили об "уничтожении нескольких БПЛА над морем. Гауляйтер Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что беспилотники долетели и до них, но, по предварительным данным, оккупанты обезвредили их в районе мыса Херсонес.

“Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – написал.

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Утром 25 августа минобороны страны-агрессора РФ заявило, что средствами ПВО якобы были обнаружены 42 беспилотника над Крымом.

"В результате огневого влияния над территорией республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", – говорится в сообщении оккупантов.

Напомним, бойцы ГУР и ВМС установили украинский флаг в Крыму.

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