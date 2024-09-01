Рост выплат в Украине: какой будет средняя зарплата в 2025 году

Средний доход украинцев постепенно повышается как в номинальном, так и в реальном измерении.

Согласно проекту государственного бюджета, средняя зарплата в Украине в 2024 году достигнет 21 809 гривен. При этом реальная среднемесячная заработная плата вырастет почти на 8,5%. Об этом пишет 24 канал.

Такая динамика роста будет возможна благодаря более низкому уровню потребительской инфляции, чем предполагалось ранее.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% только за первый квартал 2024 года. В марте этого года она достигла 18 903 гривен.

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Как изменится размер средней зарплаты

Кабинет Министров определил новые цели для средней заработной платы на ближайшие годы:

до конца 2025 года средняя зарплата должна достичь 25 732 гривен;

в 2026 году этот показатель должен вырасти до 30 260 гривен.

Обратите внимание! С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тыс. грн. Согласно принятой Бюджетной декларации на 2025 - 2027 годы, этот уровень будет оставаться неизменным до 2028 года.

Работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.

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