Якою буде пенсія в українців, зарплата яких 20 тисяч гривень

Заробітна плата в 20 тисяч гривень та 35 років трудового стажу в Україні гарантують пенсію, що складає всього 5 637,6 грн. Розмір цієї виплати визначається кількома факторами.

Згідно з даними, оприлюдненими у виданні OBOZ.UA, середня зарплата, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Якщо порівняти з цією цифрою, заробітна плата в 20 тисяч гривень відповідає коефіцієнту 1,18.

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Враховуючи середню зарплату за останні три роки, яка складає 13 559,41 грн, а також 35 років трудового стажу і співвідношення зарплати до середньої, розмір пенсії може скласти 5 637,6 грн.

Серед українських пенсіонерів приблизно 2,7 млн осіб продовжують працювати після виходу на пенсію, і їхня середня виплата становить близько 6 тис. грн. Всього пенсії отримують 10,1 млн осіб, і найбільша частка з них (2,6 млн) отримує до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб мають пенсії в межах від 3 до 4 тис. грн, а 1,8 млн українців отримують від 4 до 5 тис. грн.

Таким чином, більшість пенсіонерів в Україні одержують виплати, що не перевищують 5 тис. грн. Водночас пенсії понад 10 тис. грн отримують близько 1,2 млн осіб.

Вважається, що ефективна пенсійна система повинна забезпечувати можливість отримувати на пенсії близько 60% від звичного доходу. За рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен становити 40% від звичної заробітної плати.

На жаль, в Україні така норма виконується тільки для окремих категорій громадян, наприклад, для суддів, які можуть отримувати до 80% від своєї зарплати на пенсії. Для переважної більшості українців із середньою зарплатою і 35 роками стажу пенсія становить менш як 30% від їхнього попереднього доходу.

Раніше у Мінсоці повідомили, чи буде збільшуватися пенсійний вік в Україні.

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