Какой будет пенсия у украинцев, зарплата которых 20 тысяч гривен

Заработная плата в 20 тысяч гривен и 35 лет трудового стажа в Украине гарантируют пенсию, которая составляет всего 5637,6 грн. Размер этой выплаты определяется несколькими факторами.

Согласно данным, обнародованным в издании OBOZ.UA, средняя зарплата, с которой уплачен единый социальный взнос, составляет 16 836 грн. Если сравнить с этой цифрой, то заработная плата в 20 тысяч гривен соответствует коэффициенту 1,18.

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Учитывая среднюю зарплату за последние три года, которая составляет 13559,41 грн, а также 35 лет трудового стажа и соотношение зарплаты к средней, размер пенсии может составить 5637,6 грн.

Среди украинских пенсионеров около 2,7 млн человек продолжают работать после выхода на пенсию, и их средняя выплата составляет около 6 тыс. грн. Всего пенсии получают 10,1 млн. человек, и наибольшая доля из них (2,6 млн.) получает до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн. человек имеют пенсии в пределах от 3 до 4 тыс. грн, а 1,8 млн. украинцев получают от 4 до 5 тыс. грн.

Таким образом, большинство пенсионеров в Украине получают выплаты, не превышающие 5 тыс. грн. В то же время пенсии более 10 тыс. грн получают около 1,2 млн. человек.

Считается, что эффективная пенсионная система должна обеспечивать возможность получать на пенсии около 60% обычного дохода. По рекомендациям Международной организации труда минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычной заработной платы.

К сожалению, в Украине такая норма выполняется только для отдельных категорий граждан, например для судей, которые могут получать до 80% от своей зарплаты на пенсии. Для подавляющего большинства украинцев со средней зарплатой и 35 годами стажа пенсия составляет менее 30% их предварительного дохода.

Ранее в Минсоце сообщили, будет ли увеличиваться пенсионный возраст в Украине.

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