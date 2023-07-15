Рота ударных беспилотников "Ахиллес" с помощью FPV-дрона поразила вражеский УРАЛ из БК в Луганской области (эффектное видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сообщила об успешном уничтожении российского грузового автомобиля "Урал" с боекомплектом. Об этом сообщает командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram -канале.

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"Ничто не остановит FPV-камикадзе, время которого наступило", – говорится в сообщении.

Федоренко добавил, что это событие произошло в Луганской области.

"За счет дешевых FPV-дронов нам удается уничтожать силы и средства агрессора на миллионы долларов. Соответственно, это уменьшает нагрузку и риски пехоты во время контрнаступательных действий. К сожалению, противник также активно развивает направление БПЛА, поэтому нам нужно спешить и опередить его технологически", – подчеркнул Федоренко.

Видео дня

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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