Ряд пенсионеров получит дополнительно 520 гривен: когда и кто именно

С 1 апреля пенсии для украинцев 65 лет возрастут на 520 гривен. Правительство Украины объявило о повышении пенсий для граждан в возрасте 65 лет, которое вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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Максимальная прибавка составит 520 гривен. Повышение касается пенсионеров, отвечающих следующим критериям:

Возраст: 65 лет и старше

Стаж работы: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин

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Согласно действующему законодательству, пенсии не могут быть ниже 40% от минимальной заработной платы. С 1 января 2024 минимальная зарплата в Украине составляет 7100 гривен, а с 1 апреля 2024 она будет повышена до 8000 гривен.

Это двойное повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению пенсий для 65-летних украинцев в два этапа:

С 1 марта: минимальная пенсия выросла с 2680 до 2840 гривен (увеличение на 160 гривен). С 1 апреля: минимальная пенсия будет снова перечислена с учетом нового размера минимальной зарплаты.

Ожидается, что он вырастет до 3200 гривен (увеличение на 520 гривен). Важно отметить, что пенсионеры в возрасте 65 лет, которые продолжают работать, не получат этого повышения. Их пенсия будет перечислена только после увольнения.

Напомним, что с 1 марта 2024 пенсии в Украине были проиндексированы в среднем на 397,07 гривны. Средний размер пенсии после индексации составляет 5792,02 грн.

Украинцы могут самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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