С 1 января 2025 года вступит в силу новый Закон об "автогражданке": что изменится
В июне вступил в силу новый Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", предусматривающий постепенное повышение страховых сумм до уровня, соответствующего стандартам Европейского Союза, а также расширяющего использование "европротокола". Закон начинает действовать с 1 января 2025 года, за исключением некоторых положений, в частности, по повышению лимитов страховых выплат.
Министерство юстиции отметило, что этот закон защищает интересы как страхователей, так и пострадавших в ДТП. Об этом пишет Лига.нет.
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Среди ключевых перемен для водителей:
- Повышение уровня защиты пострадавших в ДТП из-за постепенного увеличения максимальных сумм страховых выплат по европейским стандартам.
- Отмена государственного регулирования цен на полисы автогражданки и введение индивидуальной цены для каждого страхователя с учетом истории страхования и наличия или отсутствия ДТП в прошлом.
- Внедрение обязательной модели прямого урегулирования убытков, что позволит пострадавшему обращаться за выплатой в свою страховую компанию.
- Страховые выплаты для автомобилей младше 5 лет будут рассчитываться без учета износа (новые запчасти от производителя). Для авто от 6 лет будут учитываться запчасти-аналоги. Страховая компания должна предложить три варианта СТО в радиусе 150 км. Если потерпевший отказывается от оплаты ремонта на СТО, выплата будет производиться на его счет.
- Отмена франшизы в договорах ОСАГО, что упрощает понимание и делает страхование более доступным.
- Остаются скидки на полисы автогражданки для отдельных льготных категорий в размере 50% (участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I и II категорий, пенсионеры и лица с инвалидностью I группы). Эти скидки применяются только для авто, не используемых для коммерческих перевозок и имеющих объем двигателя до 2500 см 3 или мощность до 100 киловатт (для электромобилей).
- Отмена лимита страхового возмещения по Европротоколом, но возможность установления такого лимита остается за Национальным банком Украины.
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