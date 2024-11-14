С 1 января 2025 года вступит в силу новый Закон об 'автогражданке': что изменится

В июне вступил в силу новый Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", предусматривающий постепенное повышение страховых сумм до уровня, соответствующего стандартам Европейского Союза, а также расширяющего использование "европротокола". Закон начинает действовать с 1 января 2025 года, за исключением некоторых положений, в частности, по повышению лимитов страховых выплат.

Министерство юстиции отметило, что этот закон защищает интересы как страхователей, так и пострадавших в ДТП. Об этом пишет Лига.нет.

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Среди ключевых перемен для водителей:

Повышение уровня защиты пострадавших в ДТП из-за постепенного увеличения максимальных сумм страховых выплат по европейским стандартам.

Отмена государственного регулирования цен на полисы автогражданки и введение индивидуальной цены для каждого страхователя с учетом истории страхования и наличия или отсутствия ДТП в прошлом.

Внедрение обязательной модели прямого урегулирования убытков, что позволит пострадавшему обращаться за выплатой в свою страховую компанию.

Страховые выплаты для автомобилей младше 5 лет будут рассчитываться без учета износа (новые запчасти от производителя). Для авто от 6 лет будут учитываться запчасти-аналоги. Страховая компания должна предложить три варианта СТО в радиусе 150 км. Если потерпевший отказывается от оплаты ремонта на СТО, выплата будет производиться на его счет.

Отмена франшизы в договорах ОСАГО, что упрощает понимание и делает страхование более доступным.

Остаются скидки на полисы автогражданки для отдельных льготных категорий в размере 50% (участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I и II категорий, пенсионеры и лица с инвалидностью I группы). Эти скидки применяются только для авто, не используемых для коммерческих перевозок и имеющих объем двигателя до 2500 см 3 или мощность до 100 киловатт (для электромобилей).

Отмена лимита страхового возмещения по Европротоколом, но возможность установления такого лимита остается за Национальным банком Украины.

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